Rotary day, il vice sindaco Roberto Bonaccorsi incontra i rappresentanti del Rotary

Il vice sindaco Roberto Bonaccorsi incontra i rappresentanti del Rotary Nella giornata di ieri, che celebra in tutto il mondo il Rotary Day, la bandiera del Rotary International è stata esposta sul balcone principale del Municipio, accanto alla bandiera della Città, come segno della presenza e dell'impegno del Rotary nel territorio. Il vice sindaco Roberto Bonaccorsi ha accolto nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, una delegazione di rappresentanti dei Rotary Club di Catania. L'incontro è stato fissato in occasione del 117mo anniversario della costituzione del Rotary, avvenuta a Chicago il 23 febbraio del 1905 ad opera dell’ avvocato Paul Harris, per consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie significative e durature e contraccambiare la loro comunità. Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso gli uffici dei soci. Lo slogan principale del Rotary è “Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti” che rappresenta la filosofia del servizio di volontariato senza egoismo. Ogni anno i rotariani di tutto il mondo si riuniscono presso il proprio comune per esporre la bandiera del club e confermare il forte legame con il territorio e le istituzioni e le molteplici iniziative a favore della collettività. Hanno partecipato all'incontro in Municipio i presidenti di otto Rotary club: Anna Cavallotto del Rotary Catania, Francesco Lupo del Catania Nord, Antonella Fiorito per il Catania Est, Alberto Lunetta del Catania Ovest, Tino Sciuto del Catania Etna Centenario, Santo Finocchiaro del Catania Duomo 150, Serafina Lentini per il Catania Bellini, Cinzia Torrisi del San Gregorio di Catania -Tremestieri Etneo, e Salvatore Paglialunga del Rotaract Catania, accompagnati da alcuni soci.