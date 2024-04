Oncoematologia pediatrica: Il Rotary dona al Policlinico uno strumento diagnostico

Un coloratore automatico per vetrini permetterà di eseguire esami sempre più precisi e rapidi sui campioni di sangue periferico e di midollo osseo dei piccoli pazienti nell’Unità Operativa Complessa di Ematologia Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”.

A donarlo all’UOC è stato il Distretto 2110, Sicilia Malta del Rotary International. Una breve cerimonia di consegna dello strumento si è svolta nel padiglione 4 del Policlinico di via Santa Sofia alla presenza del direttore generale dell’AOUP, Gaetano Sirna, della direttrice dell’Oncoematologia Giovanna Russo e del governatore Rotary Goffredo Vaccaro. Hanno partecipato, inoltre, il personale sanitario e sociosanitario del reparto. “Ringraziamo tutti i club Rotary del Distretto Sicilia Malta e il particolare il dottor Vaccaro per la donazione e per il sostegno alla nostra azienda–ha dichiarato il dottore Sirna- in questo caso aiutando i nostri medici nel fornire una diagnosi alle famiglie dei piccoli pazienti in tempi ancora più stretti, sempre un vantaggio quando si parla di tempestività delle cure, soprattutto per i giovani malati”.

“Nonostante il ricorso a tecnologie sempre più sofisticate e precise –ha spiegato direttrice Russo- la diagnosi delle malattie emato-oncologiche non può prescindere dalla valutazione morfologica dei vetrini di sangue periferico e di midollo osseo. Tali procedure sono di fondamentale importanza nell'identificare le principali malattie come le leucemie o le anemie o le piastrinopenie. La qualità dello striscio di sangue (periferico o midollare) permette una diagnosi immediata di molte malattie ematologiche. Pertanto è indispensabile avere la possibilità di effettuare una colorazione nitida e precisa dei vari elementi cellulari che compongono i campioni in analisi. Per noi è di grande aiuto –ha proseguito- avere la disponibilità di un apparecchio che permetta una colorazione di elevata qualità, standardizzata, consentendo anche di evitare così il ricorso a reagenti tossici e poco maneggevoli. Ringraziamo il Distretto 2110 del Rotary International per la profonda sensibilità dimostrata nel cogliere il nostro bisogno”.

“Oggi –ha sottolineato il governatore Vaccaro- si realizza un sogno cominciato nel 2022 con la proposta ai club del Distretto 2110 Rotary, di aiutarci a migliorare l’assistenza ai bambini da noi chiamati “speciali”, sotto cure oncoematologiche. Su indicazione della professoressa Russo tutti i Rotariani, Rotaractiani e Interactiani hanno donato l’attrezzatura specialistica appena consegnata che aiuterà i medici a fare diagnosi più certe e veloci e, conseguentemente, a instaurare più precocemente le terapie necessarie diminuendo così i tempi di attesa e aumentando l’efficacia delle terapie, a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.