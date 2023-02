San Giovanni Galermo, vandali danneggiano uno specchietto appena installato

"Di fronte alla palese esigenza di uno specchietto in via Mariani, nel quartiere di San Giovanni Galermo, mi sono premurato a emanare l'istanza che è stata accolta per limitare possibili incidenti o inconvenienti. Completata l'installazione, credevo di aver effettuato un buon lavoro. Se non fosse che, solo qualche giorno dopo, una o più teste calde, hanno arbitrariamente deciso, attraverso un atto vandalico, di distruggerlo". Lo dichiara Fabrizio Cristofaro, coordinatore della IV Municipalità. "Ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione di menefreghismo e non curanza, da parte di chi invece dovrebbe apprezzare ciò che con impegno cerco di portare avanti. Il quartiere di San Giovanni Galermo - conclude - non riuscirà mai a migliorarsi, fin quando ci sarà ancora qualcuno che disturberà il quieto vivere. Come pretendiamo cura ed interesse da parte degli altri, se noi stessi non siamo capaci di tenerci caro ciò che abbiamo?".