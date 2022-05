Ruba un'auto e corre all'impazzata: 22enne ubriaco fugge dalla polizia con una birra in mano

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un uomo di ventidue anni per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce e guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze psicotrope. La notte del 5 maggio era stata cominicata la notizia del furto consumato di un’auto: il proprietario del mezzo aveva riferito di avere poco prima visto il suo veicolo transitare per una via principale del paese, guidata a folle velocità da un uomo. Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca dell'auto e, poco dopo, hanno intercettato il soggetto già noto per i suoi trascorsi. Senza curarsi della scarsa illuminazione, ha continuato la sua fuga a velocità elevata, rischiando in diverse occasioni di coinvolgere altri mezzi che transitavano per le vie cittadine. I poliziotti hanno cercato di indurre il conducente a fermarsi, ma senza risultato. Dopo svariati chilometri, il 22enne è sceso dal mezzo ed ha cercato di fuggire a piedi, barcollante e con in mano una bottiglia di birra. Una volta raggiunto, dopo una colluttazione coi poliziotti, è stato bloccato e condotto presso gli uffici del commissariato per gli adempimenti del caso. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.