Taglia la recinzione e ruba 50 chili di avocado, 57enne arrestato

I carabinieri di Riposto hanno arrestato, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 57enne pregiudicato beccato, grazie a una segnalazione arrivata al numero unico delle emergenze, mentre faceva razzia di avocadi in una proprietà privata nelle campagne di Riposto.

I militari, giunti nel luogo segnalato via telefono dal proprietario della campagna coltivata ad avocado, hanno sorpreso il ladro con in mano una busta colma con oltre 50 kg di avocado. Il malvivente, comprendendo che per lui era appena scattato l’arresto, ha improvvisamente reagito, opponendosi alle operazioni dei carabinieri, colpendo anche al volto uno dei due militari. Il pregiudicato è stato poi bloccato e messo in sicurezza dalla pattuglia. Gli avocado recuperati, del valore commerciale di oltre 200 euro, sono stati restituiti al proprietario che ha dovuto provvedere a far riparare il danno provocato alla recinzione del terreno.