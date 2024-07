Tenta di rubare una bici e fugge "via mare": ladro arrestato anche grazie ai bagnanti

Una signora di Aci Castello si è rivolta al 112 dopo aver visto dal balcone un uomo che aveva rubato una bici nel suo garage, facendo così scattare l'allarme. I militari sono quindi giunti sul posto, in via Livorno, constatando che il ladro aveva abbandonato il mezzo a due ruote dopo essere stato scoperto, fuggendo a piedi. Dopo aver parlato con la donna che ha descritto le fattezze fisiche del fuggitivo, i carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e, dopo aver battuto palmo a palmo il centro del paese, hanno scorto in piazza delle Scuole una persona con fattezze simili che fingeva di attendere l'autobus alla pensilina.

Quando si sono avvicinati per identificarlo è però scappato, lasciando a terra un sacchetto pieno di gioielli e cellulari che aveva rubato in altre abitazioni "visitate" poco prima. Successivamente, ha tentato di rifugiarsi in uno stabile abbandonato dove è stato raggiunto. Ma non è finita qui: il ladro è poi scappato in riva al mare, spogliandosi anche dei vestiti per cercare di confondersi tra i bagnanti. Con un ultimo scatto disperato, si è gettato tra le onde. Grazie al coordinamento della centrale operativa di Acireale è stato possibile far convergere in zona altre pattuglie.

Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato il suo tentativo di nascondersi tra la folla all'uscita dall'acqua. Alla fine è stato acciuffato ed identificato per un 52enne catanese pregiudicato. Aveva compiuto 3 furti lo scorso 30 giugno opponendo, anche in quel caso, resistenza alle forze dell'ordine. E' stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza dopo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Sono tuttora in corso le indagini per risalire ai proprietari dei gioielli di cui il ladro si era disfatto prima della fuga.