Aeroporto, ruba un cellulare ai varchi ma le telecamere lo incastrano: 27enne denunciato

La polizia di frontiera ha denunciato per furto aggravato un 27enne, sudamericano. Il giovane, approfittando della distrazione di una signora, le ha rubato un telefono durante le operazioni di controlli ai varchi dell'aeroporto. La vittima, ccortasi di non essere più in possesso del proprio cellulare, ha segnalato agli agenti il probabile furto.

Gli operatori di polizia, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che il furto era stato portato a segno da un giovane che, accortosi della presenza del telefono, anziché consegnarlo, abilmente se ne era impossessato allontanandosi in direzione del gate d’imbarco. Rintracciato da una pattuglia il 27enne, avendo capito di essere stato scoperto, ha prelevato il telefono dalla tasca della felpa che indossava e lo ha consegnato agli agenti. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria.