Ruba mille euro di cibo e bevande da una panineria, 35enne denunciato

La polizia di Adrano, ha denunciato autorità giudiziaria un 32enne che si era reso responsabile di due furti in una panineria. L'analisi delle immagini sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze della panineria, hanno permesso di identificare il ladro, già noto ai poliziotti in quanto gravato da precedenti per analoghi reati predatori. Il ladro, in due diverse occasioni, era riuscito a portare via dall'attività commerciale presa di mira alimenti e bevande per un valore complessivo di circa mille euro.