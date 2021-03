Ruba energia elettrica dalla rete pubblica: arrestato

I carabinieri sono interventuti in via delle Calcare arrestando il 47enne catanese Antonino Carambia

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 47enne catanese Antonino Carambia, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’equipaggio della gazzella, nel corso di un controllo eseguito presso l'abitazione dell’uomo, in via delle Calcare, su richiesta di supporto arrivata da personale di Enel Energia, ha accertato come l'uomo, dopo aver manomesso il contatore e rimosso i relativi sigilli, si era allacciato direttamente alla rete elettrica pubblica. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre i tecnici dell’ente erogante il servizio hanno ripristinato i collegamenti originari del misuratore.