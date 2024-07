Ruba ferro vecchio dall'ex ospedale Vittorio Emanuele, 47enne denunciato

Gli agenti delle volanti hanno denunciato un pregiudicato catenese di 47 anni per furto aggravato. È successo nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, quando la polizia è intervenuta all’ingresso secondario dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele, in via Dionisio Marotta, per la segnalazione di furto in atto presso uno dei reparti in disuso.

Sul posto i poliziotti hanno individuato e bloccato un uomo che stava sistemando su un carrello tre reti elettro saldate, una porta antincendio e diverse parti metalliche di un impianto di aerazione, oggetti che aveva l’intenzione di rivendere in un centro di raccolta di materiali ferrosi.