Ladro 18enne ruba una Fiat Panda mentre la proprietaria prende il sole in spiaggia

Un 18enne di Piedimonte Etneo si era recato in trasferta a Calatabiano per rubare una Fiat Panda, ma è stato sorpreso dai carabinieri della stazione locale, che lo hanno colto con le mani nel sacco. Mentre percorrevano via San Marco, intorno alle 13 e 30, i militari hanno visto il giovane seduto all’interno di una Fiat Panda dell'auto parcheggiata dall’altro lato della carreggiata, che cercava di nascondersi appiattendosi sul sedile. A quel punto, i militari hanno effettuato inversione di marcia, posizionando la loro auto in modo tale da impedire qualsiasi possibilità di manovra al conducente. Il ladro, vistosi accerchiato, ha tentato di scendere dal mezzo, ma è stato subito bloccato e messo in sicurezza.

Lo sportello anteriore sinistro della vettura era stato forzato e nel nottolino di accensione c’era ancora il grimaldello usato al posto della chiave. Inoltre, nella centralina del veicolo era stato inserito un adattatore che permette di bypassarla, rendendo possibile l'accensione. Infatti, l’utilitaria era stata rubata da poco ad una signora che si stava godendo una giornata al mare a poche centinaia di metri da lì e si era accorta del furto da pochi minuti. La fortunata bagnante è riuscita a rientrare in possesso del mezzo ed ha ringraziato di cuore i carabinieri, mentre il giovane è stato denunciato per tentato furto aggravato.