Ruba generi alimentari dalla cucina di uno stabilimento balneare: arrestato

Questa notte gli agenti delle volanti hanno arrestato per il reato di furto aggravato il pregiudicato S.A. del 1996. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti in transito in viale Kennedy, sono stati allertati dal proprietario di uno stabilimento balneare che chiedeva aiuto poiché sospettava che vi fossero ladri all’interno. Con l’aiuto di un’altra volante prontamente giunta sul posto, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del lido accorgendosi che ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, avevevano rovistato all’interno della cucina rubando alcuni salumi. Diramata via radio la nota dell’avvenuto furto, i poliziotti hanno effettuato le ricerche in zona e dopo pochi minuti è stato intercettato a poca distanza un giovane sospetto il quale è stato immediatamente fermato per un controllo. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso dei generi alimentari asportati poco prima dallo stabilimento balneare, occultati dentro le tasche dei pantaloni e lo zaino. Mentre la vittima ha formalizzato la denuncia, l’uomo è stato accompagnato in Questura dove i controlli hanno fatto emergere, a suo carico, numerosi precedenti, anche specifici, nonché la misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore. Dell’avvenuto arresto è stato informato il magistrato di turno che ha convalidato l’atto, disponendo l’immediata liberazione dell'uomo. S.A. è stato inoltre sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid 19, essendosi di notte allontanato dal suo comune di residenza senza giustificato motivo.