Ruba il portafogli a una cliente straniera: denunciato

Ieri, personale delle volanti ha denunciato per il reato di furto aggravato il dipendente di un negozio di spedizioni C.V. (del 1997), il quale approfittando del momento di distrazione di una cliente straniera ha rubato il portafogli che la donna aveva lasciato sul bancone del negozio e al cui interno oltre a documenti e bancomat era custodita la somma di 510 euro. All’arrivo della polizia, all’allertata dalla vittima, il giovane ha negato qualsiasi responsabilità circa l’accaduto, tradendo tuttavia un certo nervosismo. Pertanto, gli operatori, non convinti dalle spiegazioni fornite dall’uomo, che tra l'altro era l’unico presente al momento del furto all’interno dell’attività commerciale, hanno effettuato un’accurata perquisizione del locale, riuscendo a recuperare in un sacco della spazzatura il portafoglio con tutto il suo contenuto. L’uomo di fronte all’evidenza ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato, mentre alla turista è stato riconsegnato il maltolto.

