Ruba in un supermercato, denunciata 52enne

Nella serata di ieri personale delle volanti ha denunciato per il reato di furto una donna catanese di 52 anni, la quale aveva rubato da un supermercato di via F. Fontana merce per un valore di circa 300 euro. La taccheggiatrice veniva fermata da un addetto alla vigilanza dopo che aveva nascosto la merce rubata nel bagagliaio della sua auto e consegnata alla polizia prontamente intervenuta sul posto.