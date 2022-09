Rubano materiale edile da un cantiere e fuggono alla vista dei carabinieri: un arresto in flagranza di reato

L'area in cui è stato segnalato il furto si trova a Nicolosi, dopo la fuga un 37enne è stato rintracciato a Misterbianco a bordo di un furgone in cui è stata rinvenuta la refurtiva: ancora in corso le operazioni di ricerca degli altri fuggitivi