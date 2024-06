E' in prova ai servizi sociali, ma va a rubare: pregiudicato torna in carcere

Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 52 anni, eseguendo un ordine di aggravamento della pena disposta dal tribunale di sorveglianza etneo. L’uomo si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma nelle scorse settimane è stato sorpreso dai poliziotti a rubare interruttori e materiale elettrico in un’ex ufficio comunale di via Domenico Tempio, da tempo inutilizzato.

E' stato così denunciato per furto aggravato in concorso con un altro complice anche lui pregiudicato. Da qui, la decisione del giudice che ha emesso l’ordine di aggravamento della misura cautelare, disponendo il ritorno in carcere.