Ruba due pannelli fotovoltaici da un'azienda al viale Castagnola

Nella giornata di ieri, la polizia ha denunciato un 29enne catanese. Nello specifico, nel pomeriggio personale delle volanti è intervenuto in viale Castagnola, poiché personale di un istituto di vigilanza aveva riconosciuto un uomo resosi autore in passato di furti ai danni di un’azienda privata da loro vigilata. Gli agenti individuavano quindi l'uomo a bordo di una vecchia Fiat Uno, e procedevano al controllo dello stesso all’esito del quale emergeva che la vettura presentava un’alterazione delle targhe operata al fine di ostacolare la provenienza furtiva del mezzo che, infatti, risultava da ricercare in quanto oggetto di furto. All’interno dell’auto venivano anche trovati due pannelli fotovoltaici dei quali l’uomo, un pluripregiudicato per reati specifici, non sapeva fornire indicazioni circa la legittima provenienza. L'auto veniva restituita all'avente diritto e l’uomo veniva accompagnato in Questura dove – una volta acquisiti gli elementi in merito ai furti perpetrati nei giorni scorsi, e constatata la provenienza furtiva dei pannelli fotovoltaici per i quali il proprietario formalizzava querela – veniva denunciato per i reati di furto, riciclaggio e ricettazione.