Ruba un pc dalla sede dell'Ugl, beccato dalla polizia

Aveva effettuato un furto nella sede dell'Ugl di Catania, in via Teatro Massimo nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre. Si era arrampicato, con complici, lungo la facciata esterna dell'edificio e poi ha forzato una finestra rompendo i vetri e ferendosi. In particolare era stata poi forzata la porta dell’ufficio del segretario generale, dove è stato aperto un cassetto della scrivania; vari fascicoli e documenti sono stati buttati a terra e sono state rubate anche 50 euro.

I poliziotti intervenuti, chiamati da un dipendente del sindacato, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interna, hanno riconosciuto in maniera inconfutabile F. D., un 43enne catanese già noto per i suoi trascorsi giudiziari, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Così i poliziotti hanno rintracciato e riconosciuto l’autore del furto, che si trovava in via Garibaldi. Bloccato e accompagnato presso ilcCommissariato centrale, l’uomo ha ammesso di essersi introdotto nella nottata presso la sede dell’Ugl e ha condotto i poliziotti nei pressi della sua abitazione, facendo ritrovare il computer che lui stesso aveva celato all’interno di una grossa crepa di un muro di una casa abbandonata. E' stato indagato per il reato di furto aggravato e segnalato all’autorità giudiziaria avuto riguardo l’infrazione degli obblighi della misura di prevenzione alla quale era sottoposto. Il pc è stato recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari.