Ruba la pochette ad una bagnante: 30enne arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, residente a Catania, per furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in seguito a un furto presso uno stabilimento balneare in viale Kennedy. Tutto è iniziato quando una donna, mentre si trovava su uno degli spazi prendisole, è stata vittima di un furto della sua pochette contenente denaro, documenti, telefono cellulare, bancomat ed altri effetti personali.

La vittima ha immediatamente contattato il compagno di sua madre, fornendo una descrizione di un uomo sospetto che si trovava nelle vicinanze. Il compagno della madre ha prontamente individuato il presunto autore del furto e lo ha seguito, nel frattempo chiamando la polizia. Gli agenti hanno prontamente risposto alla chiamata e sono riusciti a intercettare l'uomo, trovandolo in possesso degli effetti personali della vittima. Quando gli agenti hanno tentato di fermare il 30enne catanese, questi ha opposto resistenza. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno condotto presso gli uffici di polizia, dove è stato arrestato per il reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli.