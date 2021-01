Ruba portafogli a una cliente del supermercato: arrestato borseggiatore seriale

Nella giornata di ieri, il personale commissariato “Borgo-Ognina”, ha indagato il quarantanovenne R. F., (già pregiudicato per reati contro il patrimonio) per furto con destrezza. Il malvivente, lo scorso 28 dicembre, si aggirava all’interno di un noto supermercato del centro spingendo un carrello e, simulando di essere un normale avventore, si è messo alla ricerca di una vittima da derubare. Ad un tratto, l’uomo, approfittando della distrazione di una donna intenta a prelevare dei prodotti dallo scaffale dei surgelati, con mossa fulminea ha asportato dalla borsa, poggiata sul carrello della spesa, un telefono e il portafogli, avviandosi poi con passo veloce verso l’uscita. La vittima si è accorta di quanto accaduto solo dopo esser giunta presso le casse, quando non ha trovato più il portafogli ed il telefono cellulare all’interno della borsa. Acquisita la segnalazione, i poliziotti del Commissariato “Bogno-Ognina” hanno avviato immediate indagini e attraverso la visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del supermercato sono riusciti a ricostruire i fatti ed a individuare ed identificare in modo certo il malvivente, nonostante indossasse mascherina ed occhiali. L’uomo, peraltro, era già noto ai poliziotti perché abitualmente dedito a tale tipologia di furti all’interno dei supermercati.