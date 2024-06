Ruba in una ex struttura di accoglienza per bambini: 31enne arrestato

I poliziotti di Adrano arrestato un uomo di 31 anni che deve espiare la pena cumulativa residua di un anno e 10 mesi, in seguito a una sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di furto aggravato in concorso, consumato in una ex struttura di accoglienza per bambini gestita da una fondazione di Adrano.

Nel marzo scorso, l’uomo, insieme a un complice, era stato arrestato dagli agenti del commissariato, che lo avevano colto mentre caricava su un veicolo diverse attrezzature e altro materiale appena asportati dai locali della sede dismessa della fondazione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, sulla scorta delle accurate informazioni fornite dagli organi di polizia in merito ai precedenti penali, alla pericolosità sociale e alle diverse violazione delle prescrizioni, sia durante gli arresti domiciliari, sia durante la libertà vigilata, a cui il ladro era stato sottoposto inizialmente, ha ordinato la carcerazione del 31enne.