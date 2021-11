Beccata a rubare al supermercato: arrestata 64enne

I carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato una 64enne catanese perché ritenuta responsabile di furto aggravato. Nel pomeriggio il titolare di un supermercato, sito in via G. Leopardi, ha telefonicamente avvertito il 112 segnalando che un furto all’interno dell’esercizio commerciale. Giunti sul posto i militari hanno fermato la donna che, con una non comune nonchalance, aveva già superato le casse del supermercato portando a tracolla una borsa ricolma di generi alimentari. La scena, però, non era passata inosservata alla cassiera alla quale la donna, su sua richiesta, ha risposto che il contenuto era stato acquistato presso un altro supermercato. In effetti la donna vi aveva diligentemente inserito numerose confezioni di generi alimentari che aveva prima prelevato dagli scaffali ma, al momento dell’arrivo dei militari, questi ultimi l’hanno immediatamente riconosciuta per i suoi specifici trascorsi, in considerazione del fatto che vantava già ben sette casi analoghi, pur se fruitrice del “reddito di cittadinanza” percepito dal marito. Il giudice ha convalidato l’arresto ma stavolta, proprio in considerazione della reiterazione del reato, ha disposto per lei i domiciliari.