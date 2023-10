Ruba lo smartphone all'ex compagna di scuola e tenta di rivenderlo online: denunciato 18enne

La polizia ha denunciato un giovane catanese per furto e ricettazione di un telefono. Vittima del furto una studentessa, avvicinata dall'ex compagno di scuola mentre stava andando in palestra.

Mentre i due ragazzi parlavano è arrivata la fidanzata del giovane che, spinta verosimilmente da un attacco di gelosia, ha aggredito la ragazza. Quest'ultima è fuggita spaventata rifugiandosi all’interno della vicina palestra in cerca d’aiuto. Durante la precipitosa fuga la giovane aggredita ha abbandonato per strada la propria borsa con dentro lo smartphone.

Qualche minuto dopo la giovane, assicuratasi che i due fossero andati via, è uscita dalla palestra per recuperare la borsa dalla quale mancava però il telefono. Il giorno, navigando su internet, la ragazza ha riconosciuto, su un noto sito di vendite online, il proprio telefono, messo in vendita per 650 euro proprio dall'ex compagno di scuola, incontrato il giorno prima nei pressi della palestra.

A questo punto è scatta la denuncia che ha permesso ai i poliziotti del commissariato Borgo-Ognina di fingersi acquirenti interessati all’acquisto del telefono. Giunto sul luogo concordato per la compravendita, il giovane ha dunque trovato ad attenderlo gli agenti della polizia. Il ragazzo, di appena 18 anni, è stato denunciato in stato di libertà. Il telefono rubato è stato restituito alla proprietaria