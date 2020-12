Ruba un'auto in via Palazzotto: beccato dalla polizia

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Filippo Storniolo (del 1988) per furto aggravato. Nella serata di ieri, personale delle volanti è intervenuto a seguito di segnalazione su linea 112 Nue di un furto di un’autovettura appena consumato in via Palazzotto, ad opera di un individuo di cui è stata fornita completa descrizione. Gli equipaggi delle Volanti, prontamente allertati dalla Sala Operativa, hanno intercettato l’autovettura segnalata in via Alogna. Il conducente è stato immediatamente bloccato e, all’interno dell’abitacolo osno stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, probabilmente utilizzati per rubare il veicolo. In considerazione di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.