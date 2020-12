Ruba un cellulare in un bar di via Cristoforo Colombo, arrestato

Agenti della polizia del commissariato centrale, a seguito di mirate indagini circa l’autore del furto di un telefono cellulare avvenuto giorni fa ai danni di un bar di via Cristoforo Colombo, ha denunciato il pregiudicato D.F. di 43 anni, sorvegliato speciale. All’identificazione dell’uomo si è giunti grazie all’attenta analisi della denuncia nella parte riferita alle descrizioni fisiche dell’autore del reato. Da questi elementi, si è riscontrata una forte somiglianza tra la persona indicata in denuncia e il denunciato. E' stato così mostrato un album fotografico in cui la vittima ha riconosciuto l’autore del furto. Lo stesso è stato già numerose volte denunciato per analoghi reati alla locale Autorità giudiziaria negli ultimi mesi.