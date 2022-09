Ruba un cellulare in una chiesa: denunciato 48enne pregiudicato

Denunciato un 48enne catanese pregiudicato per il furto di un telefono cellulare. Ad attivare le indagini dei carabinieri di piazza Dante è stata la segnalazione di un laico che presta la sua opera in una chiesa del centro storico di Catania. Il sagrestano ha raccontato ai militari di avere visto un uomo che durante la celebrazione della funzione religiosa, si sarebbe intrufolato nella canonica e agguantato il telefonino. È riuscito a far perdere le proprie tracce approfittando della folla di fedeli presenti in chiesa.

L’attività investigativa dei militari ha consentito di dare un volto e un nome al ladro, peraltro ben noto alle forze dell’ordine per avere già commesso reati contro il patrimonio. Sono quindi scattate le ricerche dell’uomo, il quale benché senza fissa dimora, è stato individuato dai militari in una strada del quartiere di San Cristoforo. Qui i carabinieri lo hanno bloccato, trovandolo ancora in possesso del telefono cellulare sottratto in chiesa al sagrestano. Lo smartphone è stato riconsegnato al suo proprietario.