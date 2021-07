Ruba un pezzo da un'auto parcheggiata: denunciato

Gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un giovane che si aggirava in via Palermo

La scorsa notte, gli agenti delle Volanti stavano perlustrando la zona di via Palermo quando hanno notato un giovane con una scatola in mano che camminava con passo spedito. L’istinto dei polizotti ha subito colto il tentativo dell’uomo di eludere il controllo di polizia e, quindi, lo hanno prontamente fermato e identificato. Gli operatori hanno constatato che all’interno della scatola era nascosta la calandra di un’autovettura Smart: una circostanza che, vista l’ora tarda, ne ha fatto presagire l’illecita provenienza. Infatti, gli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di appurare che la stessa era stata asportata da un’autovettura parcheggiata vicino al luogo in cui il giovane era stato fermato. I poliziotti hanno, quindi, rintracciato il proprietario del mezzo il quale ha confermato il furto e ha provveduto a sporgerne denuncia. Il giovane, pertanto, è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.