Ruba un televisore in un locale e 67 buste di salmone in una pescheria, arrestato

Un pregiudicato di 52 anni è stato bloccato dai poliziotti della squadra volante della questura mentre tentava di introdursi nei garage di pertinenza di un condominio di via Pietro Maroncelli a Catania. L'uomo ha provato a fuggire, ma è stato bloccato, nonostante abbia opposto resistenza.

La polizia ha recuperato due buste in plastica che aveva abbandonato nel tentativo di fuga, al cui interno c'erano 67 confezioni di salmone affumicato di circa 180 grammi ciascuna, che aveva rubato in una pescheria. Gli investigatori hanno poi accertato, grazie alla visione di immagini di un impianto di videosorveglianza, che l'uomo aveva commesso altri furti nella zona nord della città.

Con la tecnica della "spaccata" aveva mandato in frantumi la vetrina di un locale per rubare un televisore. Il 52enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto e ricettazione.