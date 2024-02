Rubano un'auto a Roccalumera, acciuffati e denunciati a Giarre

I carabinieri di Giarre hanno ritrovato un’auto rubata a Roccalumera. Dall’esame dei filmati dei sistemi di video sorveglianza installati nella zona del furto, i militari hanno osservato il ladro scendere dall'auto di un complice per poi scappare a bordo di un veicolo parcheggiato, approfittando del fatto che le chiavi erano stare incautamente lasciate inserite, nel quadro di accensione, dal proprietario. Grazie alle immagini visionate i militari hanno rapidamente individuato sia il ladro sia il complice. Si tratta di un 30enne giarrese, già conosciuto alle forze dell’ordine, e di un 22enne di Taormina. L'auto rubata, una Suzuki Jimny, è stata ritrovata a Macchia di Giarre, nelle vicinanze dell'abitazione del 30enne, ed è stata poi restituita al proprietario. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione in concorso.