Sorprese a rubare bigiotteria in un multistore di via D'Annunzio: denunciate

Con l’arrivo della primavera, due giovani donne avevano deciso di rifarsi il look a cominciare dagli accessori, senza però avere l’intenzione di pagare la merce. Con questa volontà, l’altro pomeriggio, le ragazze erano entrate in un multistore di via Gabriele d’Annunzio e avevano cominciato a provarsi anelli, orecchini e anche articoli per capelli. Dopo aver scelto quanto di loro gradimento, le due si erano quindi appartate in un angolo del negozio per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, nascondendo poi i gioielli nelle borse. Le due ladre, però, non si erano accorte che il sistema di videosorveglianza le stava riprendendo e che il responsabile dell’attività commerciale, accortosi del furto in atto, aveva già avvisato i carabinieri.

Convinte di essere riuscite nel loro intento, le giovani donne avevano così tentato di guadagnare l’uscita superando la barriera casse con nonchalance, ma di fronte a loro si erano trovate la pattuglia del nucleo radiomobile. Ormai scoperte, le due straniere, di 26 e 33 anni, con precedenti penali alle spalle per analoghi reati, hanno quindi tirato fuori dalle borse 3 paia di orecchini, 4 anelli e un ferma coda, per un valore di diverse decine di euro, confermando di non avere avuto alcuna intenzione di pagare quanto trafugato. Le due complici sono state, quindi, arrestate per tentato furto aggravato in concorso, mentre i bijoux ritrovati sono stati restituiti al responsabile del negozio.

