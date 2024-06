Rubano un borsello da un camion in sosta: zio e nipote arrestati

I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato due pregiudicati rispettivamente zio e nipote, di Catania, per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli sequestrando anche un jammer, un aggeggio elettronico utilizzato per inibire il sistema di chiusura delle auto e permettere il furto.

I due sono stati notati, ieri mattina, da una pattuglia dei carabinieri, in via Madonna delle Grazie, mentre frugavano all’interno di un camion in sosta.

Seguiti dall’occhio attento dei militari, dopo aver afferrato un borsello i sospetti sono scesi dal mezzo, dirigendosi verso una Punto blu parcheggiata poco distante. A questo punto, è scattato l’intervento dei Carabinieri che, avendo intuito che i due avevano appena commesso un furto, li hanno raggiunti e fermati. Contestualmente all'intervento dei militari dell'Arma è arrivato il proprietario del camion il quale, accortosi che dal mezzo mancava il suo marsupio, ha iniziato a urlare per richiamare l’attenzione della pattuglia.

I carabinieri, però, erano già intervenuti e, messi in sicurezza i due malviventi, avevano recuperato la refurtiva. Restituito il borsello al proprietario, i militari hanno anche perquisito l’auto con la quale i due volevano darsi alla fuga e, all’interno, hanno trovato il jammer presumibilmente utilizzato in precedenza per inibire la chiusura delle sicure del camion.