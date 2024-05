Rubano gasolio da un escavatore, colti sul fatto e denunciato

Ladri di gasolio pizzicati dalla polizia durante un controllo in centro storico. Gli agenti, insieme i ai militari dell’esercito, impegnati nell’operazione “Strade Sicure” sono intervenuti in seguito a una segnalazione che ha avvertito le forze dell'ordine della presenza di una persona all'interno dell'area di un cantiere in via Tomaselli.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno fermato un uomo e una donna, cogliendo l’uomo nel tentativo di asportare carburante da un escavatore. Entrambi i soggetti, due pregiudicati catanesi di 34 e 43 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il carburante sottratto è stato restituito al titolare del mezzo rintracciato, dai poliziotti.