Rubano un marsupio da un'auto: beccati grazie alla videosorveglianza

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, hanno indagato due soggetti responsabili del reato di furto. A far scattare le indagini la denuncia presentata dalla vittima, la quale, giorni addietro, mentre si trovava davanti al proprio garage intenta a caricare del materiale da lavoro nel bagagliaio dell’autovettura di sua proprietà, si è accorto che qualcuno aveva asportato il marsupio (contenete portafogli, soldi e numerosi effetti personali) che aveva riposto sul sedile anteriore. Formalizzata la denuncia, gli agenti si sono messi subito sulle tracce degli autori del furto e, dopo aver attentamente analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto, sono riusciti ad individuare due soggetti di 28 e 30 anni, già noti alle forze di polizia per i numerosi precedenti penali annoverati. Questi ultimi, infatti, approfittando della distrazione della vittima, intenta a riporre del materiale da lavoro nel bagagliaio, con mossa fulminea hanno afferrato il marsupio riposto sul sedile anteriore per poi allontanarsi velocemente a bordo di uno scooter.