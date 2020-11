Rubano uno scooter e scagliano un casco contro l'auto della polizia

Nella tarda serata di ieri personale delle volanti ha denunciato un minore di anni 16 per ricettazione, resistenza e danneggiamento aggravato in concorso. Il giovane, insieme ad un altro che è fuggito si aggirava a bordo di un motociclo nella strade del centro cittadino ma alla vista della volante, ha accelerato l’andatura e durante il breve inseguimento, il passeggero ha lanciato in direzione dell'auto della polizia il casco protettivo danneggiandone la carrozzeria.

I poliziotti li hanno però raggiunti e hanno bloccato il conducente del mezzo, mentre il passeggero è riuscito far perdere le proprie tracce. Dopo i dovuti accertamenti gli agenti hanno accertato che il motociclo era stato rubato alcuni giorni prima e il proprietario aveva già formalizzato la relativa denuncia. Alla luce di quanto accaduto il minore è stato denunciato.