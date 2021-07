Rubata la fioriera "anti parcheggio" della chiesa Santa Maria di Gesù

I frati l'avevano posizionata per evitare che le auto parcheggiassero sul sagrato della Chiesa. Prima è stata danneggiata e adesso è stata portata via

Dei problemi atavici di traffico e di inciviltà che attanagliano la chiesa Santa Maria di Gesù ne avevamo già parlato. La curva a gomito, la congestione del traffico e l'inciviltà di molti automobilisti avevano spinto i frati a posizionare - oltre i dissuasori - anche delle fioriere per evitare che il sagrato venisse preso d'assalto da moto e auto. Dopo alcuni giorni alcune fioriere erano state danneggiate da chi cercava, in ogni caso, di parcheggiare. Adesso una delle fioriere - come ci segnalano gli stessi frati - è stata rubata.

"Sapevamo che la fioriera - scrivono i frati sulla pagina facebook della chiesa - avrebbe fatto una brutta fine, ma non in così poco tempo. Il suo valore è di poco conto, ma è brutto il gesto che evidenzia un problema serio che vive la città anche nei quartieri del centro. Numerosi incidenti pedonali, livello elevato di smog, code e continui ingorghi, parcheggi selvaggi e impedimenti per le attività parrocchiali: tutto questo è questo pezzo di strada con una viabilità che riteniamo incomprensibile! Abbiamo contattato gli uffici competenti del Comune, ma senza nessuna risposta. Facciamo appello a chiunque possa darci una mano a risolvere questa situazione".

Così non soltanto non si sono risolti i problemi legati alla viabilità ma oltre al danno si è aggiunta la beffa. L'ennesima in una città che appare sempre più senza regole. E' di oggi la notizia del furto del defibrillatore appena donato dalla Sidra in piazza Europa e non è la prima volta che accade. Un altro defibrillatore, dedicato alla memoria di un ragazzo che non c'è più, era stato rubato lo scorso gennaio in via Rapisardi. Gesti che sono ormai divenuti di ordinaria inciviltà.