Ai domiciliari rubava i portafogli dalle borse delle donne nei supermercati: in manette un 67enne

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la polizia di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 67 anni. L'individuo è stato indagato per il reato di evasione della detenzione domiciliare e per numerosi furti aggravati.

L'ordinanza, emanata dal Gip del Tribunale di Catania il 23 novembre scorso, segue un'accurata indagine coordinata dalla Procura etnea e condotta dagli agenti del Commissariato Centrale. Le attività investigative hanno portato all'individuazione del responsabile di diversi furti avvenuti all'interno di supermercati a Catania e in provincia. L'inizio delle indagini è stato segnato dalla denuncia di una donna, vittima del furto del portafoglio mentre faceva la spesa. Sfruttando un momento di distrazione della vittima, l'uomo si impossessò del portafoglio e successivamente utilizzò la carta bancomat in altre attività commerciali.

L'analisi attenta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori accertamenti attraverso le banche dati delle forze di polizia hanno permesso agli investigatori del commissariato centrale di individuare un'auto intestata a terzi, ma effettivamente utilizzata dall'indagato, un uomo di origini siracusane con numerosi precedenti penali, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per un'altra causa.

Approfondimenti successivi hanno rivelato che lo stesso individuo aveva commesso altri sei furti con la stessa modalità, tra l'8 febbraio e il 22 aprile dello stesso anno, non solo a Catania, ma anche in comuni limitrofi. In tutti i casi, l'indagato si muoveva con disinvoltura nei supermercati per individuare le potenziali vittime. Approfittando di un momento di distrazione, infatti, prelevava il portafoglio e usciva indisturbato dal negozio, utilizzando le carte prepagate o il bancomat delle vittime.

Data la pericolosità sociale dell'uomo, evidenziata dalla sua propensione a delinquere e commettere reati contro il patrimonio, violando gli obblighi della detenzione domiciliare, il Gip del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dalla Procura. La custodia in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati.