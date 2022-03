Aci Castello, il proprietario dell'immobile riconducibile a "I Malavoglia" si oppone all'acquisizione

La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento per la Dichiarazione dell’interesse Culturale al proprietario dell'immobile di via Dietro Chiesa, ad Aci Castello. L'amministrazione comunale locale, tramite una sollecitazione inviata alla Regione nel 2019, ha chiesto di poter procedere con l'acquisizione per valorizzare il rudere, riconducibile ai fatti narrati dallo scrittore Giovanni Verga nel romanzo verista "I Malavoglia".

I difensori del proprietario, Mario Luciano Brancato e Rosaria Anna Borzì, hanno scritto alla nostra redazione, precisando (anche alla Sovrintendenza) che "sebbene l’immobile di cui di discute viene descritto nel romanzo - così come avviene per molti altri scorci di paesaggi più familiari allo scrittore e di sua ispirazione – lo stesso non è mai appartenuto a Giovanni Verga o alla sua famiglia. Si tratta, quindi, di un bene, che viene descritto in un opera letteraria, così come avviene per tantissime altre opere. Tuttavia, tale circostanza non può comportare una dichiarazione di interesse culturale". Nel richiamare la giurisprudenza esistente sull'argomento, a loro avviso "l'amministrazione rischia di emettere un provvedimento illegittimo poiché abnorme ed illogico, in quanto il diritto del proprietario di poter godere di un proprio bene, sul quale conserva ricordi legati ai propri affetti 'reali' verrebbe sacrificato per 'tutelare' un bene che viene descritto in un romanzo, e quindi in un’opera letteraria 'di fantasia' se pur ambientata in un luogo reale".