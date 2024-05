In piazza Aldo Moro rumori e schiamazzi notturni: "Situazione insostenibile"

I residenti di piazza Aldo Moro e dintorni, esasperati dai rumori notturni persistenti causati da gruppi di giovani che si ritrovano nell'area verde del parco, hanno sollecitato l'intervento del sindaco Trantino. Nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale, il disturbo della quiete pubblica continua a turbare il sonno dei residenti, come testimoniato dalle loro dichiarazioni:

"Basta rumori notturni! Il disagio nel campo da basket è insostenibile. Non si può più sopportare il rumore di chi gioca a notte fonda. Il canestro va tolto, non è un luogo di divertimento. Qui la gente abita e ha diritto di dormire la notte. Siamo costretti a stare svegli sui balconi in attesa dell'arrivo della polizia. È inaccettabile che la quiete notturna venga disturbata non solo nei weekend ma anche durante la settimana. I cittadini non possono più subire questa prepotenza".

Il Comitato Cittadino Vulcania, portavoce delle istanze dei residenti, ha esortato il sindaco Trantino ad intensificare i controlli della polizia municipale nell'area della piazza, al fine di ripristinare la tranquillità notturna e garantire il diritto al riposo dei cittadini.