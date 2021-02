"Sabor Latino" chiude per 30 giorni: è la quarta volta in pochi mesi

Il questore di Catania ha emesso un nuovo provvedimento di sospensione dell’attività, per trenta giorni, del locale "Sabor latino" di piazza Carlo Alberto. Lo scorso 23 febbraio, alle ore 18 e 50 circa, gli agenti avevano accertato che davanti al locale si era creato un assembramento di persone, intente a consumare bevande alcoliche, poi allontanatesi al loro arrivo. Il titolare dell’attività era stato multato per il mancato rispetto delle misure di contenimento anti Covid ed, in particolare, perché aveva consentito che il suo dipendente non indossasse il necessario alcuna mascherina e che davanti al suo esercizio si formasse un assembramento di clienti. L’attività dell’esercizio, in via cautelare, era stata sospesa per 5 giorni. Si tratta del quarto provvedimento di sospensione emesso nei confronti del locale, la cui attività è già stata sospesa lo scorso giugno per dieci giorni, per trenta giorni a settembre, e per quindici giorni a gennaio.

Tra le numerose contestazioni, figurano l' occupazione abusiva del suolo pubblico adiacente al locale e l' identificazione, all’interno dell’esercizio, di noti pregiudicati con precedenti per ricettazione, violenza privata, danneggiamento, lesione personale, fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, furto aggravato, minaccia, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, atti persecutori, rapina, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, invito alla prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, inosservanza di un provvedimento dell’autorità e furto aggravato. La questura ha quindi richiesto al Comune la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, considerata la reiterazione delle condotte illecite da parte del titolare dell’esercizio.