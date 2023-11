La Sac plaude a Schifani per le iniziative sul caro voli, Torrisi: "Garantiremo un servizio di alta qualità"

"Esprimiamo soddisfazione in merito al recente decreto del Governo che prevede sconti sui voli per i cittadini residenti in Sicilia". Così Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. "Questa iniziativa, voluta dal Presidente della Regione Renato Schifani e dall'assessore ai Trasporti Alessandro Aricó - aggiunge Torrisi - rappresenta un passo significativo verso la promozione della connettività aerea e il potenziamento del settore turistico nella nostra splendida Regione".

"Come aeroporto di Catania e Comiso - sottolinea Torrisi - accogliamo questa decisione, riconoscendone l'impatto positivo sulla nostra comunità locale e sull'intero comparto. Tale misura non solo agevolerà i viaggi dei nostri concittadini, ma contribuirà anche a stimolare l'economia locale, promuovendo il turismo e favorendo lo sviluppo sostenibile. In qualità di attori chiave nel settore aeroportuale - continua- ci impegniamo a garantire un servizio di alta qualità e a collaborare attivamente con le autorità competenti per implementare con successo questo cambio di passo. Siamo fiduciosi - conclude Torrisi- che questa iniziativa non solo favorirà la mobilità dei nostri cittadini, ma contribuirà anche a rafforzare il nostro impegno nel rendere la Sicilia una destinazione sempre più accessibile e accogliente".