La polizia stradale in piazza per ridurre gli incidenti alla guida

Questa mattina ha avuto luogo l’incontro in piazza Università per la presentazione della campagna congiunta di sicurezza stradale “Safety Days” promossa da Roadpol - European Roads Policing Network - rete di cooperazione tra le polizie stradali europee. Sono sempre troppi, infatti, i morti sulle nostre strade, dovuti a comportamenti pericolosi come l’alta velocità, l’uso del cellulare alla guida, il mancato uso di cinture di sicurezza o del casco protettivo alla guida di motoveicoli. Il progetto si è svolto con il supporto della Commissione Europea, con la partecipazione di personale della polizia stradale, di personale dell’Asp 3 di Catania, Unità Operativa di educazione alla salute ambientale e la Fiab Catania “Montan in bike” Sicilia. Tutto ciò al fine di coinvolgere la società civile, la cittadinanza e le istituzioni locali sui temi della sicurezza stradale, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 settembre 2020).

