Chiusa una sala giochi in via Plaia, trovate slot machines non in regola

Una segnalazione ha permesso alla polizia di intervenire, ieri, in via Plaia per effettuare un controllo su una presunta attività di spaccio in atto all’interno di una sala giochi . Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che il locale era aperto e all’interno erano presenti otto persone, compreso il gestore, intenti a guardare una partita di calcio alla tv. Dell’attività di spaccio non vi era alcuna traccia. Da un accurato controllo è emersa, inoltre, la presenza di tre slot machines spente e in disuso da tempo. Pertanto, richiesto l’intervento di personale della polizia locale, si è proceduto a identificare il proprietario della sala giochi e gli altri soggetti presenti e tutti sono stati sanzionati per le violazioni delle norme sul Covid-19. Infine, si è proceduto alla chiusura del locale per giorni 5.