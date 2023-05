Maxi multa da 267 mila euro ai gestori di una sala giochi abusiva

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Nesima hanno effettuato dei controlli nel quartiere di competenza, passando al setaccio numerosi veicoli e controllando 82 persone, 32 delle quali sottoposte agli arresti domiciliari. Le operazioni hanno consentito di denunciare in stato di libertà 20 persone: 2 per tentato un furto ai danni di un istituto scolastico e per la ricettazione del ciclomotore che avevano utilizzato per spostarsi, 5 per il furto di energia elettrica, una per occupazione abusiva di un immobile, minaccia e violenza privata, sottrazione e soppressione della corrispondenza, danneggiamento di mobili e arredi vari e violazione di domicilio. Ed ancora: 2 persone denunciate per invasione di terreni ed edifici pubblici, una per omesso versamento della cauzione imposta con la sorveglianza speciale, 1 per lesioni personali e 2 per calunnia.

Inoltre, 2 persone sono state denunciate per il reato di "intermediazione illecita di giochi e scommesse" in quanto avevano realizzato una sala giochi abusiva. Sul posto è intervenuto anche personale dei Monopoli di Stato che ha elevato sanzioni amministrative pari a 267 mila euro e sequestrato penalmente l’intero immobile ed i computer. Grazie alle perquisizioni, è stato possibile effettuare il sequestro a carico di ignoti di due pistole e un fucile, occultati da una pietra di un muro a secco, nella Contrada Mangioni.