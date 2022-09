Sala giochi abusiva all'interno di un bar: sanzioni per oltre 200 mila euro

I funzionari Adm della sezione operativa di Catania e i militari dell’arma dei carabinieri, nel corso dei controlli volti a verificare la regolarità delle apparecchiature da gioco installate negli esercizi pubblici, hanno rinvenuto, all’interno di bar, nel comune di Biancavilla, annesso a un autolavaggio, 2 totem messi a disposizione dell’utenza per attività di gioco da casinò e un apparecchio da divertimento senza vincita in denaro, privi di autorizzazione.

Sequestrate le apparecchiature elettroniche risultate disconnesse dalla banca dati di Adm e sprovviste anche del nulla osta che rilascia la medesima Agenzia fiscale, al gestore, che non aveva richiesto le licenze necessarie per lo svolgimento delle attività di bar e per l’installazione dei videogiochi, sono state applicate sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro.