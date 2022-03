Via Gorizia, scoperta sala giochi abusiva: sanzioni per 154 mila euro

Una sala giochi abusiva è stata scoperta, in via Gorizia, dalla squadra amministrativa della polizia etnea. Nonostante il locale fosse un circolo privato all'interno vi erano ben 14 slot machine senza il necessario nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dalla legge. Gli agenti hanno trovato due avventori, entrambi privi della tessera di affiliazione, e uno dei quali era intento a giocare alle macchine da gioco privo di greenpass.

Pertanto, il proprietario è stato sanzionato per un importo complessivo di 154mila euro, oltre al verbale di 400 euro per aver consentito l’accesso ad un avventore privo di green pass, analogamente sanzionato a sua volta. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’effettiva validità della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui il titolare era in possesso.