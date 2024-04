Chiusa per sette giorni una sala giochi frequentata da pregiudicati

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno notificato oggi al gestore di una sala giochi ubicata in una centralissima via del paese, un provvedimento di sospensione di 7 giorni, resosi necessario poiché il locale sarebbe stato assiduamente frequentato da pregiudicati. Sulla scorta di controlli analoghi effettuati già nel mese di marzo presso altri esercizi commerciali, in cui era stato notificato un analogo provvedimento di sospensione ad un bar del centro, i carabinieri si sono accorti che anche quell’attività commerciale era divenuta un luogo di ritrovo per diversi pregiudicati del posto.

Per monitorare la situazione, grazie anche alla conoscenza del tessuto criminale cittadino, sono stati effettuate diverse ispezioni presso il locale in questione, soprattutto in arco serale, rilevando appunto la costante presenza di persone che avevano avuto problemi con la giustizia, commettendo anche a gravi reati. Tra i quali: associazione a delinquere di tipo mafioso, omicidio stradale, minaccia, violenza sessuale, danneggiamento, evasione, spaccio e rissa. Successivamente, i carabinieri hanno chiesto e ottenuto dall'autorità amministrativa il provvedimento di sospensione e chiusura per 7 giorni della sala giochi.