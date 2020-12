All'esterno era una cartoleria ma i poliziotti scoprono una sala scommesse abusiva

All'esterno sembrava una cartoleria ma all'interno era un'attrezzata sala scommesse. L'hanno scoperta i poliziotti che nel corso di un controllo in via Juvara hanno visto una saracinesca leggermente abbassata di una cartoleria. Così insospettiti da tale particolare, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo scovando, celati all’interno dei locali, una vera e propria sala scommesse con vari

computer per il gioco abusivo online e parecchie macchine per il videopoker, tutte prive del prescritto collegamento all’Agenzia Dogane e Monopoli dello Stato.

Il titolare della sala scommesse abusiva è stato denunciato per l’esercizio di giochi d’azzardo e sanzionato amministrativamente anche per l’inottemperanza alle vigenti normative relative contenimento del Covid19. I locali e tutte le apparecchiature all’interno sono state sequestrate.