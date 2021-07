Salta il Lungomare Fest per l'allerta meteo arancione

A causa delle previste condizioni meteo avverse, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale che per la giornata di domani classifica il rischio “Arancione”, con possibili temporali anche a Catania, domenica sera la prevista edizione del Lungomare Fest non si svolgerà. Lo rende noto l'amministrazione nel disporre, per la seconda settimana di fila, un rinvio della chiusura al traffico nelle ore serali. Il dipartimento regionale della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso oggi l'avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, secondo il quale, "dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".