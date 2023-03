Sanità, il paradosso: pazienti della Lombardia prenotano le loro visite grazie ad un efficiente call center catanese

"In provincia di Catania ormai da diversi anni è funzionante un eccellente sistema di prenotazione telefonica per le prestazioni sanitarie della Regione Lombardia. I catanesi, invece nel 2023, ancora non riescono a poter prenotare le visite o lamentano difficoltà per le prenotazioni negli ospedali presenti nel territorio". A evidenziare questo paradosso è la federazione provinciale Ugl Salute.

“E’ veramente singolare che, dalle nostre parti, vi sia una vera e propria eccellenza in termini di servizio offerto ai cittadini per fissare gli appuntamenti con i medici della sanità pubblica. Peccato che stiamo parlando di persone residenti in Lombardia dove, evidentemente, da molto tempo si è compresa l’importanza di far funzionare correttamente un sistema, accorciando peraltro i tempi ed eliminando gli sprechi", dice il segretario provinciale Carmelo Urzì. "Un call center gestito da una azienda di livello nazionale, che ha in affidamento da parte dell’Amministrazione regionale della Lombardia una commessa importante, dove sono impiegati centinaia di lavoratori catanesi che forniscono un servizio davvero ad alto livello. Perché in Sicilia questo non si può fare? A tutt’oggi assistiamo a telefonate infinite solo per parlare con un operatore di uno dei nostri ospedali, a disguidi sulle visite prenotate o ancora peggio a una carenza di informazioni preventive che non consentono all’utente di ricevere la giusta prestazione. Abbiamo proprio vicino a noi un modello che da anni funziona e produce risultati rilevanti in una Regione lontana, perché non prenderne esempio? Sono queste le domande che continuiamo a porre dal nostro osservatorio sindacale – conclude l’esponente provinciale di Ugl Salute – e speriamo che a qualcuno possa venire l’impeto di tramutarle in risposte efficaci per cancellare i disagi che gli utenti stanno subendo.”