Salute: al via a Catania iscrizioni corsi walking leader dell'Asp

Si sono aperte le iscrizioni al corso per walking leader (guida di cammino), finalizzato alla formazione di volontari che guideranno i gruppi di cammino organizzati dall'Asp di Catania per promuovere la cultura del movimento. Lo rende noto l'Azienda sanitaria. L'iniziativa è promossa dall'unità operativa Educazione e Promozione della Salute, diretta da Salvatore Cacciola, nell'ambito delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2022-2025 per incentivare l'attività fisica in tutte le fasce di età presso aree verdi e spazi pubblici urbani sicuri, inclusivi e facilmente accessibili.

Fra le attività progettuali è previsto il corso per Walking leader (Guide di Cammino), la figura di volontariato su cui si fa affidamento per sostenere e organizzare i gruppi di cittadini che scelgono di praticare l'attività fisica all'aperto. Il corso è gratuito ed è strutturato in 5 incontri formativi di tre ore ciascuno, dalle 15 alle 18, per complessive 15 ore.

Al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro i quali non avranno superato il 20% delle assenze. Gli incontri formativi saranno introdotti dal Dirigente dell'Uoepsa Salvatore Cacciola e saranno condotti dagli operatori Agata Aiello, Emanuela Consoli e Lucia Furnari. Le iscrizioni sono aperte fino a giorno 3 febbraio 2023. È necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/s5i5R5e1hUQu7Ca18

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: UO Educazione e Promozione della Salute numero verde: 800093680 e-mail: educazionesalute@aspct.it